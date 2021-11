Apple, nouvelle reine de la réparabilité ? La marque lance un kit pour réparer ses iPhone et Mac soi-même

Toutefois, le programme ne s’adresse pas à tout le monde. L’entreprise américaine précise que ce service s’adresse avant tout aux personnes « ayant les connaissances et l’expérience nécessaires pour réparer des appareils électroniques ». Il faut en effet garder à l’esprit que si une réparation menée à bien n'annule pas la garantie, une manipulation ratée jouera probablement en défaveur des utilisateurs et engendrera sans doute des frais supplémentaires au SAV. « Pour la grande majorité des clients, le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir une réparation est de se rendre chez un réparateur professionnel avec des techniciens certifiés qui utilisent des pièces d’origine Apple », explique Apple dans son communiqué.