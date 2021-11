Apple lance la bêta de Business Essentials, un service destiné aux PME

Business Essentials regroupe des services destinés à fluidifier le fonctionnement d’une petite entreprise. L'abonnement assure ainsi une simplification de la configuration technique des appareils des nouvelles recrues, une assistance 24h/24, l'organisation du stockage des données, la prise en charge la maintenance des appareils Apple ou encore la gestion facilité des mises à jour.

Il est aussi possible de bénéficier de l’AppleCare+, offrant une assistance téléphonique prioritaire sept jours sur sept et une réparation possible en quatre heures. Le suivi se fait depuis l’application Business Essentials. Apple promet ainsi un véritable gain de temps aux entreprises.

Enfin, la sécurité des données étant primordiale, le chiffrement du disque, par exemple, peut être effectué via FileVault. En cas de perte ou vol d’appareils, il est possible d’utiliser l’Activation Lock. D’autres mécanismes de chiffrement sont aussi disponibles pour gérer les conflits entre données personnelles et professionnelles.