Il était temps : Microsoft réinvente Windows Media Player pour Windows 11

Selon Dave Grochocki, lui et ses équipes ont « conçu le nouveau lecteur multimédia pour rendre l'écoute et la visualisation de votre contenu multimédia plus agréable sur Windows 11 ». Il estime que « le lecteur multimédia met magnifiquement en valeur vos collections locales de musique et de vidéos et s'intègre parfaitement à la nouvelle apparence de Windows 11 ». Pour illustrer ses propos, il partage les quelques captures ci-dessous.