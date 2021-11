Offre cloud Black Friday : allez-vous succomber aux promos immanquables de pCloud ?

Un moyen bien pratique au quotidien de disposer des fichiers les plus importants (et pas que), y compris avec la place croissante prise par le télétravail aujourd'hui. Deux opportunités se présentent ainsi à vous pour le Black Friday chez pCloud, avec de belles économies à la clef. La première vous permet de profiter de 500 Go de stockage en ligne, tandis que la seconde vous offre, de son côté, 2 To.

En plus, vous profitez d'une dimension collaborative idéale puisque les liens de partage sont équivalents à votre quantité de stockage : 500 Go de liens pour la première offre, et 2 To pour la seconde. Autant de raison de vous offrir les services de pCloud à très bon prix et vous faciliter la vie, le tout avec des prestations de qualité. De quoi permettre à pCloud d'obtenir l'excellente note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.