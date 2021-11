Ford annonce un câble capable de recharger une voiture électrique "aussi vite qu'un plein d'essence"

En parallèle de l'annonce de Ford, l'université Purdue a mis en ligne une vidéo résumant le défi des câbles de recharge et la solution que les deux partenaires ont mis au point. « Plus il y a de courant qui traverse le câble, plus celui-ci devient dangereusement chaud. C'est pourquoi même les plus rapides des câbles Supercharger de Tesla ne peuvent afficher une intensité supérieure à 520 ampères. »