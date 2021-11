Slack prépare une grosse mise à jour qui met l'accent sur l'automatisation

Lors de sa conférence annuelle, Slack a annoncé une refonte du générateur de flux de travail pour donner aux utilisateurs plus de possibilités dans leurs créations, et tout ça sans devoir écrire une ligne de code. Désormais, les applicationss seront composées de blocs de fonctionnalités réutilisables. Ces blocs pourront être réutilisés et modifiés pour pouvoir être utilisés dans un flux de travail personnalisé, grâce à une interface drag and drop adaptée à tous les utilisateurs. Grâce à ça, il sera possible de créer des tâches automatisées impliquant plusieurs fonctionnalités d'apps différentes sans avoir à créer plusieurs flux de travail. Cette nouvelle version du Workflow Builder sera disponible l'année prochaine.