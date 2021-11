Equipez vous avant le Black Friday avec les offres antivirus immanquables d'Avira !

La deuxième solution, plus complète, est Avira Internet Security, et vous permet, en plus des fonctionnalités nommées ci-dessus, de bénéficier de mises à jour régulières de la part d'Avira, pour être à la pointe et disposer des dernières innovations, dénicher les logiciels obsolètes, le tout avec une compatibilité pour près de 150 applications. Téléchargez et installez les mises à jour en un clic ! Profitez aussi d'un gestionnaires de mots de passe, pour stocker et sécuriser vos mots de passe, en générer de plus forts, et vous alerter si l'un de vos mots de passe est compromis.

Enfin, la troisième solution, la plus performante, Avira Prime, peut bénéficier à 5 appareils simultanément. Bien pratique pour toute la famille par exemple. Et, en plus des services énumérés précédemment, vous profitez d'une confidentialité en ligne accrue grâce au VPN inclus, qui vous permet de naviguer incognito sans jamais dévoiler votre véritable adresse IP en ligne et d'éviter les trackeurs, même en vous connectant sur un réseau Wi-Fi public. Les applications Premium pour smartphone iOS et Android sont également disponibles avec Prime !

Notez qu'avant d'acquérir Avira, mieux vaut vérifier les spécificités minimales requises : sur un ordinateur, disposer au minimum de Windows 7 ou de macOS X 10.13, d'Android 5.0 et iOS 11 sur smartphone. Pour le navigateur Google Chrome, la version 32.0 est au minimum nécessaire. Et hop, à vous la solution de sécurité performante !