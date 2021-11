Denon dévoile 2 paires d'écouteurs, dont une à réduction de bruit, à un tarif plutôt accessible

Assez peu de détails débordent du communiqué de la marque, mais nous savons que les deux écouteurs sont IPX4, qu'ils disposent d'un boîtier assez compact et sont compatibles Google Fast Pair (appairage rapide sous Android). Pour l'autonomie, il faudra tabler sur respectivement 6 heures (sans ANC) et 4 heures 50 (ANC) sur les AH-C830NCW, avec 3 recharges supplémentaires du boîtier ; et 4 heures 30 pour les AH-C630W, avec 3 recharges supplémentaires via le boîtier. Visiblement, la recharge par induction n'est pas au programme.