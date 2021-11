Black Friday antivirus : Avast casse encore les prix de son excellente suite de cybersécurité Ultimate

Vous aimez centraliser les outils pour protéger vos appareils électroniques dans une seule et même offre ? Avast Ultimate est la suite qu'il vous faut. Dans un même package, obtenez ainsi un antivirus, un VPN, un anti-tracking et un nettoyeur de PC, le tout développé par la célèbre firme Avast. Et pour le Black Friday, les prix sont particulièrement réduits. Offrez-vous ainsi un an d'abonnement à Avast Ultimate contre seulement 3,33€/mois ! Une jolie réduction de -60% est appliquée.

Si vous avez davantage d'appareils électroniques à protéger, notamment des tablettes et smartphones, une autre licence pouvant équiper jusqu'à 10 appareils est à -58% en ce moment, idéal pour toute la famille, avec un tarif de 4,17€/mois ! Passé ce délai, vous serez facturé au tarif standard, soit 39,99€ la première année, puis 99,99€ par an pour la licence 1 appareil, et 49,99€ la première année, puis 119,99€ par an pour la licence 10 appareils. Notez que vous disposez également de la garantie 30 jours satisfait ou remboursé à compter de votre date d'achat si le produit ne vous convient pas.