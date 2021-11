Hydrogène : Emmanuel Macron annonce 2 milliards d'euros pour booster la filière

Rappelant les difficultés rencontrées par le secteur industriel et la filière de l'hydrogène ces dernières années, Emmanuel Macron a salué la « capacité de résistance » de ces derniers et fait le vœu d'une « France industrielle pour 2030 », qui doit passer selon lui par une part énergétique plus grande provenant de l'Hexagone, de façon à ce que le pays soit moins dépendant de ses voisins et de ses fournisseurs.