Metaverse : une modération essentielle mais impossible ?

Facebook a récemment fait les gros titres en annonçant changer de nom pour Meta , dans une décision qui s'accompagne d'une volonté affirmée de s'inscrire dans l'univers des metaverses. Ces mondes virtuels, qui pourraient bien devenir le futur des réseaux sociaux actuels, n'échappent pas à la nécessité d'en gérer les débordements et autres comportements inappropriés. Un domaine dans lequel Facebook ne brille aujourd'hui pas par ses pratiques de modération jugées peu efficaces . Or, rien ne laisse penser que les choses pourraient être plus simples dans l’environnement de réalité virtuelle que promet Meta.