AMD : une douzaine d'exploits de sécurité dans ses pilotes pour Windows enfin corrigés

La correction de ces vulnérabilités a été graduelle, et les dernières d'entre elles ont été corrigées en avril, lors de la sortie de la version 21.4.1 de la suite logicielle d'AMD, les Radeon Software Adrenalin. Les versions professionnelles de ses pilotes sont également concernées, et la version 21.Q2 des AMD Radeon Pro Software for Enterprise est celle dans laquelle les dernières vulnérabilités ont été corrigées.