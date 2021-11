Offre Black Friday antivirus : pourquoi les suites de cybersécurité Norton 360 sont optimales ?

Autre très bonne solution, Norton 360 Deluxe combine les avantages des deux autres produits présentés en amont, mais cette fois-ci, pour 5 appareils, qu'il s'agisse de PC, Mac, smartphones ou tablettes. En plus de la protection antivirus + VPN et des outils énumérés, viennent s'ajouter un contrôle parental, le mode école ainsi que le Dark Web Monitoring pour vérifier si vos données personnelles ne circulent pas sur le Dark Web. Les utilisateurs de Windows (hors Windows 10 S) disposent également de 50 Go de stockage cloud.

Enfin, la solution la plus complète, Norton 360 Premium, cumule toutes les fonctionnalités précédemment citées et protège jusqu'à 10 appareils de type ordinateur, tablette et/ou smartphone avec une seule licence. Et en plus de ça, les utilisateurs de Windows (hors Windows 10S) profitent de 75 Go de stockage cloud inclus, vraiment très utile, et cela, pour toute la famille. Norton 360 Premium a d'ailleurs obtenu l'excellente note de 9/10 lors de notre test Clubic réalisé de manière 100% indépendante.

