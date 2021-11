Black Friday avant l'heure : le SSD SanDisk 1To chute à son prix le plus bas chez Amazon

Progressivement, les disques durs SSD deviennent la référence pour les ordinateurs quittant la simple bureautique. Il devient de plus en plus difficile de s'en passer, pour le jeu vidéo ou de l'édition vidéo par exemple. Mais où s'équiper pour payer moins cher ? Chez Amazon, le SSD Plus 1 To de SanDisk se rapproche en ce moment des 80 euros.