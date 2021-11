L'armée de l'Air et de l'Espace se dote d'un trio de satellites inédits en Europe

Si la France développe depuis 1996 cette capacité à travers ces satellites, mais aussi et surtout les démonstrateurs Élisa (2011), Ceres devrait permettre un énorme pas en avant pour les capacités de détection électromagnétique françaises. Et il s'agit d'instruments de tout premier plan, qui n'ont que quelques rares équivalents militaires en Chine, en Russie et aux États-Unis… Ce qui en fera aussi un bon argument diplomatique dans le cadre d'accord avec d'autres puissances, en particulier européennes (échanges avec les satellites radar allemands, par exemple). Avec le nouveau satellite de communication Syracuse 4A et les unités d'observation optique CSO, les armées françaises sont actuellement en plein renouvellement de leurs moyens en orbite.