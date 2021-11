Besoin d'aide pour gérer vos mots de passe ? NordPass lance son offre Black Friday immanquable !

Simple et efficace, telle est la matrice de NordPass. En centralisant vos mots de passe au sein d'un seul service robuste, vous êtes ainsi dans une situation idéale : vous n'oubliez plus vos mots de passe, vous pouvez en stocker un nombre illimité et vous êtes également en mesure de stocker d'autres fichiers, comme des notes ou encore les détails de vos cartes bancaires, de manière à garder en toute confidentialité les informations les plus importantes.

Plus encore, NordPass a conçu pour vous divers outils afin d'être à la pointe en matière de sécurité et vous alerter au besoin. À commencer par un outil de recherche inhérent aux données qui vous appartiennent et qui pourraient être divulguées, l'idée étant de réagir rapidement. Password Health détecte vos mots de passe les plus faibles et potentiellement vulnérables, voire ceux trop vieux ou fréquemment réutilisés.