Pour le Black Friday, les prix de CyberGhost VPN sont en chute libre ! (-85%)

Une offre aussi simple qu'efficace, c'est ce que propose aujourd'hui CyberGhost. Service très performant dont la réputation n'est plus à faire, le petit fantôme CyberGhost est fiable et sécurisant pour accroitre votre confidentialité en ligne au quotidien.

Pour moins de 2€ par mois, vous avez ainsi l'opportunité de mettre en sureté jusqu'à 7 appareils, qu'il s'agisse de smartphones, tablettes, ou encore PC : CyberGhost VPN fonctionne sous iOS, Android, macOS, Windows et Linux. De quoi faire le bonheur de toute la famille, des plus grands comme des plus petits dans les cas les plus classiques. Mais le VPN ne se limite pas à vos appareils électroniques standards ! Ainsi, vous pouvez installer CyberGhost sur votre console de jeu, votre Smart TV, profiter d'extension sur Chrome et Firefox, ainsi que d'applications dédiées pour Android TV, Fire TV et Apple TV.