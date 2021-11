NordVPN : pourquoi il ne faut surtout pas manquer leur offre Black Friday ?

Que ce soit sous iOS, Android, MacOS, Windows ou Linux ainsi que Chrome, Edge et Firefox pour les navigateurs Web, vous bénéficiez d'un service ultra-performant qui pratique une stricte politique zéro-log. En d'autres termes, NordVPN ne collecte pas et ne stocke pas vos données, vous êtes donc bel et bien incognito en ligne. C'est d'autant plus pratique pour éviter le tracking omniprésent ou encore utiliser à votre guise votre service de streaming favori. NordVPN dispose également d'un service client francophone disponible 24h24 et 7j/7. Avec un 9/10 obtenu par NordVPN lors de notre test Clubic 100% indépendant, vous n'en serez pas déçu !