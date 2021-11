80Go à moins de 11€, c'est le forfait mobile à saisir en ce moment chez Free !

Et vous pourrez profiter de ce service, comme tant d'autres, sans vraiment craindre le hors forfait grâce aux 80Go d'internet qui sont inclus, le tout en 4G+, optimal pour regarder le dernier ralenti sur le coup franc de Lionel Messi ou la talonnade de Dimitri Payet, sans lag et en HD. Vous pouvez bien évidemment profiter du réseau Free Wi-Fi lorsque celui-ci est disponible, et si vous voyagez en zone Europe, l'opérateur vous accompagne avec 8 Go de données mobiles mensuelles. Alors, à ce prix, on peut dire : merci Free !