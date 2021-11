Full Self-Driving : l'option de conduite autonome de Tesla (encore) sous le coup d'une enquête

L'enquête poursuit son cours, mais plusieurs éléments sont déjà connus. Aux États-Unis, et plus précisément le 3 novembre dernier en Californie, un accident a eu lieu entre deux véhicules. Rien de bien rare jusqu'ici, sauf que l'une des voitures impliquées est une Tesla Model Y et que le Full Self Driving était activé au moment du crash.

Et le courroux du chauffeur, qui a donc depuis déposé plainte auprès de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), provient du fait que, selon lui, le Full Self Driving n'en a fait qu'à sa tête. « Le véhicule […] a donné une alerte au conducteur à mi-chemin du virage, et le conducteur a essayé de tourner le volant pour éviter le reste de la circulation, selon la plainte. Mais la voiture a pris le contrôle et "s'est forcée dans la mauvaise voie, créant une manœuvre dangereuse mettant en danger toutes les personnes impliquées" ».

Si aucun blessé n'est à déplorer, malgré de sévères dégâts matériels, cela rappelle que la NHTSA travaille déjà sur une enquête au sujet d'accidents au cours desquels une autre technologie d'aide à la conduite de la firme, l'Autopilot Tesla, était actif. Un cas qui pourrait donc donner de l'eau au moulin à la structure, avec pas moins de 765 000 véhicules de la marque passés au crible.