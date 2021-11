Six ans après la première détection, des catalogues entiers d'ondes gravitationnelles !

Ce sont donc 35 nouvelles détections en seulement 4 mois d'observation, un véritable festival quand on se souvient de la toute première confirmation d'une onde gravitationnelle détectée en… septembre 2015 ! En tout, ce sont donc 90 détections confirmées, avec une marge d'erreur encore considérée à environ 10 %. L'extrême majorité des événements générant ces ondes gravitationnelles sont des fusions de deux trous noirs, et l'étude statistique de ces événements est encore très parcellaire : on en saura bien plus au fur et à mesure de nos futures détections !