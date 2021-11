Avec le concept Air4, Renault tease sa future 4L électrique

Si Renault et The Arsenale comptent bien entretenir le doute jusqu'au 26 novembre, les informations données il y a quelques mois par Luca De Meo peuvent dès aujourd'hui nous permettre d'y voir plus clair. À l'occasion de l'annonce de la Renaulution, le P.-D.G. du constructeur français avait bel et bien confirmé qu'un petit SUV électrique baptisé « 4ever » devrait voir le jour.

Prévue pour ressusciter la R4 , sa commercialisation n'interviendrait pas avant 2024. Il suivra la future R5 électrique , qui est prévue pour 2023. Le concept qui nous sera présenté dans quelques jours ne devrait donc pas avoir de lien avec le projet 4ever.