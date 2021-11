OnePlus, OPPO, realme : tous devraient adopter la recharge 125 Watts sur leurs smartphones en 2022

Même son de cloche chez Apple, qui ne fournit pas non plus de chargeur. Au mieux, on pourra recharger son iPhone 13 Pro à 20 Watts. Google, et ses tout récents Pixel 6 et Pixel 6 Pro , plafonne quant à lui la recharge à 30 W (également sans fournir le bloc secteur). Dans les sorties récentes, seul le Honor 50 tire son épingle du jeu et autorise une recharge à 66 W avec son bloc fourni.