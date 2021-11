ESET propose une réduction exclusive pour son antivirus NOD32 : pourquoi faut-il craquer ?

Une bonne solution antivirus est une solution qui a un faible impact sur les performances de l'appareil. Car on le sait, plus personne n'a envie de subir des ralentissements inopinés à cause d'un antivirus qui mouline en arrière-plan. La solution NOD32 est imaginée pour être la plus discrète possible, et ce, sans entraver vos sessions de gaming ou de visionnage en tout genre. En effet, dès que vous passez en mode Plein Écran, l'antivirus fonctionne en silencieux.

Même dans le cadre de l'analyse, tout est pensé autour de la performance couplée à un impact réduit. Pour anticiper l'intrusion de potentielles menaces, une analyse de l'état d'inactivité a notamment lieu lorsque vous n'utilisez pas votre appareil. Les mises à jour sont également travaillées pour plus de légèreté. Sous Windows, la technologie ESET SysInspector® œuvre en permanence pour détecter les menaces les plus insidieuses. Cette surveillance se matérialise par des diagnostics réalisés via la collecte d'informations sur la sécurité et la compatibilité.