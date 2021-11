Booking.com aurait été piraté par une agence de renseignement américaine en 2016 (et n'aurait rien dit)

Dans un livre publié ce jeudi 11 novembre, trois journalistes néerlandais ont révélé que le site de réservation de logements en ligne a été victime d’un piratage en 2016. Les auteurs de l’attaque avaient profité d’une faille dans un serveur de Booking.com pour s’introduire dans le système et y voler les données de milliers de réservations effectuées dans le Moyen-Orient, notamment en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Les pirates avaient alors dérobé les noms des clients et leurs itinéraires de voyage.