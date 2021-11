AliExpress fait chuter le prix du OnePlus 9 (5G) grâce à ce nouveau code promo Single Day

AliExpress prend le Single Day très au sérieux et les vendeurs aussi. Le OnePlus 9 est un excellent smartphone, limite photophone, qui est disponible en deux versions différentes. Il y a la le 8 Go de RAM avec 128 Go de mémoire, à 449€ (pour le moins cher) et le 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire à 499€.

En utilisant le code 11AE60 au moment de payer, vous pouvez obtenir 60€ de réduction sur le smartphone. Il s'agit d'une remise qui s'effectue dès 399€ d'achat, donc valable pour les deux modèles. Ce qui fait que le modèle 128 Go passe à 389€ et le modèle 256 Go passe à 439€.