Antivirus pas cher : protégez votre Mac à prix réduits avec Intego (-60%)

Commençons par le plus important puisque ce cher antivirus Intego promet une élimination de 100% des malwares sur Mac. L'analyse du système se fait de manière automatique et la protection agit en temps réel à chaque instant de la journée. Le réseau est même sécurisé par l'intermédiaire d'un pare-feu. Aussi, les tentatives de phishing seront contrées et les applications stockées sur votre Mac parfaitement protégées. Rien n'a été laissé au hasard par Intego.