On peut maintenant « clipper » ses séries sur Amazon Prime Video

Si d'aventure vous tombez sur une vanne particulièrement bien sentie, ou une séquence d'action tendue, l'application iOS d'Amazon Prime Video vous proposera maintenant de « Partager un clip ».

Avec ce nouveau bouton, le show se met en pause et nous laisse capturer jusqu'à 30 secondes de vidéo. Le clip sera ensuite téléchargé localement sur votre appareil, et libre à vous de le partager à l'envi.

En revanche, seul un tout petit nombre de séries sont pour le moment concernées. Il s'agit de la première saison de The Boys , The Wilds, Invicible et Fairfax. Si l'essai est concluant, nul doute que le catalogue s'ouvrira plus généreusement.