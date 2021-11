Pour le Single Day, la caméra connectée Xiaomi Mi Home Security est vraiment moins chère !

En plus d'être capable de couvrir la totalité d'une pièce, cette caméra imaginée par Xiaomi possède un angle ajustable via sa forme sphérique. Quant au microphone intégré, il permet d'effectuer des conversations audio à distance si quelqu'un est présent à votre domicile. L'installation est possible à n'importe quel endroit grâce à la base magnétique et le stockage des vidéos passe par une simple carte microSD.