Disney+ : 118 millions d'abonnés mais une croissance en berne

Christine McCarthy, directrice financière de The Walt Disney Company, annonce déjà que le quatrième trimestre de l'année 2022 sera charnière pour le projet. « Ce sera la première fois dans l'histoire de Disney+ que nous prévoyons de publier du contenu original de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar et Nat Geo, le tout en un trimestre. Cela inclut des titres très attendus tels que Ms. Marvel et Pinocchio », fait-elle savoir.