L'iPhone 12 Pro à prix choc avec ce code promo Single Day chez Cdiscount (-100€)

L'iPhone 12 Pro est un smartphone très impressionnant sur tous les tableaux. Il vous propose un écran OLED borderless de 6,1 pouces, seulement habillé d'une encoche qui abrite le capteur de reconnaissance faciale Face ID. Regardez votre téléphone, il se déverrouille instantanément. Vous pouvez également payer vos applications et vos achats du quotidien avec Apple Pay en toute sécurité grâce à ce capteur unique dans l'industrie.

L'iPhone 12 Pro bénéficie également de la puissance du processeur A14 Bionic, une petite puce très impressionnante qui offre des performances stupéfiantes dans vos jeux ou dans vos applications créatives. Naviguez sur le web, jouez à vos jeux 3D du moment ou regardez des vidéos en Dolby Vision dans les meilleures conditions possibles avec une incroyable vitesse d'exécution et une latence réduite au strict minimum.

L'iPhone 12 Pro est également un vrai studio photo avec la présence au dos de trois capteurs, un grand-angle et ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 2x. Un LiDAR permet quant à lui de mesurer les distances entre chaque élément qui compose votre scène pour améliorer la mise au point et le mode Portrait.

Enfin pour recharger votre iPhone 12 Pro, vous pouvez compter sur la technologie MagSafe, un système d'aimants au dos de l'appareil qui, grâce au chargeur compatible vendu en option, améliore la vitesse de la recharge sans-fil.