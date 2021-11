Elon Musk a vendu pour 5 milliards de dollars d'actions Tesla

Musk est notamment accusé de ne pas payer d'impôts sur le revenu étant donné qu'il est seulement rémunéré par l'intermédiaire de stock options et ne touche pas de salaire. Il conserve ses actions sans les vendre, vivant d'emprunts qui ne lui coûtent presque rien car il utilise ses avoirs en guise de garantie. Face à la pression (et sans doute pour des raisons sous-jacentes dont il se cache bien), il a proposé de se délester d'une partie de ses parts et de faire rentrer du cash dans le but d'enfin payer taxes et impôts. La moindre des choses pour l'homme le plus riche du monde .