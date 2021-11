iCloud pour Windows ajoute un générateur de mots de passe

En plus de cette nouveauté, Apple a également ajouté le support des formats vidéo et photo ProRaw et ProRes, et la possibilité pour les utilisateurs d'un fichier ou dossier partagé sur iCloud d'ajouter ou supprimer des personnes. L'entreprise en a profité pour faire quelques correctifs de sécurité, dont les détails sont disponibles sur la page support d'Apple .