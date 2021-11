Ca y est, Microsoft Visual Studio 2022 est là (et .NET 6 aussi)

Autre ajout important de cette version, l'IntelliCode. Il est présenté comme un « compagnon de code », qui permettra aux développeurs de « taper moins et de coder plus ». Déjà présenté lors des previews, il est capable de compléter des lignes de code entières en se basant sur le contexte, comme les noms de variables et leurs positions, les bibliothèques utilisées dans le projet et les fonctions proches du code à compléter. Il est également capable de repérer les modifications répétées et de proposer des corrections dans l'ensemble de la codebase.