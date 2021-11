Twitter crée une équipe spécialisée dans les cryptos pour explorer les applications décentralisées

Pour diriger Twitter Crypto, le réseau social a choisi Tess Rinearson, qui était jusqu'à récemment la vice-présidente chargée de l'ingénierie à l'Interchain Foundation. Sur Twitter, elle a expliqué les grands axes qui seront explorés par son équipe. « Tout d'abord, nous examinerons comment nous pouvons soutenir l'intérêt croissant des créateurs pour l'utilisation d'applications décentralisées afin de gérer les biens et les monnaies virtuels, et pour soutenir leur travail et leurs communautés », a-t-elle indiqué.