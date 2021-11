Forfait mobile : RED by SFR prolonge son RED DEAL à partir de 10€ par mois

Vous êtes à la recherche d'un nouveau forfait mobile ? Vous êtes tombé au bon moment, au bon endroit ! Car RED by SFR renouvelle ses MEGA DEAL et vous propose plusieurs forfaits mobiles à bon prix. C'est idéal pour adapter votre offre à vos besoins, avec un premier forfait comprenant 50Go de données mobiles à partir de 12€/mois.

Pratique, cette offre est, en plus, sans engagement, ce qui fait que vous êtes totalement libre d'aller voir ailleurs quand vous le souhaitez. Il vous faudra simplement ajouter 10€ à votre première facture mensuelle pour activer votre nouvelle carte SIM.

On le rappelle néanmoins, cela ne veut pas dire que vous êtes obligé de changer de numéro, bien au contraire. Conservez-le en obtenant votre code RIO après avoir composé le 3179, et renseignez-le auprès de RED by SFR au moment de la souscription. En cinq minutes, le tour est joué. Notez également que cette offre n'est pas ouverte à celles et ceux qui sont déjà détenteur d'un forfait mobile SFR et/ou RED by SFR.