Xiaomi 11T : le dernier smartphone signé Xiaomi à prix choc chez AliExpress (code promo)

Niveau hardware, ce smartphone est équipé de la puce MediaTek 5G pouvant turbiner jusqu'à 3 Ghz et favorisant des performances accrues sans trop en demander à la batterie de 5000 mAh fournie avec 8 Go de RAM en prime. Vous pouvez le recharger sans encombre grâce à sa compatibilité avec la charge rapide 67W, vous permettant d'obtenir 100% de batterie en seulement 36 minutes ! Même les plus pressés ne verront pas le temps passer.

Compatible 5G (selon votre forfait mobile et la disponibilité de ce réseau) et disposant de l'option double-SIM, le Mi 11T est l'un des tous derniers-nés de chez Xiaomi et n'attend plus que de faire des heureux sous le sapin.