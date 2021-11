Epic vs Apple : sommé de changer l’Appstore alors qu’un appel est en cours, Apple va faire… appel

Une décision qu'Apple a tenté de contester en faisant appel en octobre dernier . En attendant la conclusion de cet appel, la firme avait également demandé à repousser la date butoir du 9 décembre, expliquant que les modifications nécessaires sur son système demanderaient plus de temps que le délai laissé par la décision. Mais la juge Yvonne Gonzalez Rogers ne l'entend pas de cette oreille et estime que « la requête d'Apple est basée sur une lecture sélective des conclusions de la cour et ignore toutes les conclusions qui ont soutenu l'injonction ». Apple devra donc respecter le délai initial.