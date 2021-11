Facebook : la lanceuse d'alerte Frances Haugen confirme l'inquiétude des députés français

Sur le statut même de Facebook et son insertion dans la démocratie, Frances Haugen appelle à davantage de transparence. Citant Meta et d'autres grandes entreprises numériques, elle affirme qu'il faut "que ces entreprises puissent rendre des comptes, il faut de nouvelles règles pour leurs business models. Facebook ne peut pas être à la fois juge, juré, procureur et témoin à la fois."