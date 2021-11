Core i9-12900K à 8 GHz, le record de Gigabyte invalidé par CPU-Z

La sortie d'Alder Lake, qui a eu lieu le 4 novembre , a entraîné un défi entre les fabricants de cartes mères : c'était à celui qui atteindrait les fréquences CPU et DDR5 les plus élevées. Sur la carte Gigabyte Z690 Aorus Tachyon, l'overclocker HiCookie avait ainsi annoncé un « double 8 GHz » avec un Core i9-12900K et de la DDR5 à 8 300 MT/s.