Netflix commence à diffuser certains contenus AV1 sur vos téléviseurs, qu'est-ce que cela va changer ?

En février 2020, le service de streaming débutait la diffusion en AV1 de certains contenus sur les smartphones Android et il aura fallu près de deux ans pour que les téléviseurs compatibles avec ce codec soient à leur tour ajoutés à la liste d'appareils supportés.

En plus des différents modèles de TV, tous constructeurs confondus, Netflix annonce que son application pour PS4 Pro proposera également des contenus AV1 à ses abonnés.

Concrètement, les utilisateurs n'ont rien de plus à faire que de lancer son programme favori pour bénéficier du format, et Netflix annonce une qualité d'image bien meilleure pour une compression équivalente voire supérieure au MPEG4 et au HEVC, massivement utilisés par l'industrie aujourd'hui.