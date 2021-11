Crypto-monnaie : Discord prépare une fonctionnalité de wallet Ethereum

Certains utilisateurs de Discord se demandent si cette nouvelle fonction ne présente pas certains dangers. On pense à des arnaques ou à des failles de sécurité, fréquentes dans le milieu crypto. Pourtant, l’application Metamask, forte de 2 à 3 millions d’utilisateurs actifs, n’a jamais subi de fuite de données ou d'argent depuis son lancement en 2016. WalletConnect ne déplore pas d’incident non plus. On note aussi que d'autres utilisateurs sont particulièrement enthousiasmés par le projet, car Discord comprend beaucoup de serveurs consacrés aux passionnés des coins.