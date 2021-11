Free mobile répond à la concurrence avec son forfait 80 Go à moins de 11€

Actuellement, et jusqu'au 16 novembre prochain, trois forfaits Free sont disponibles. Nous avons notamment la série 80 Go que nous détaillerons plus tard, la formule 5G (avec 150 Go de datas) évoquée précédemment et un abonnement à 2 €/mois pour deux heures d'appels et 50 Mo d'internet mobile. À vous de choisir !