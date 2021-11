Molotov passe sous pavillon américain après son rachat par FuboTV

Peu connu dans nos contrées, FuboTV est une plateforme qui diffuse principalement des évènements sportifs et a des accords la NFL, la NHL ou encore la NBA. Elle comptabiliserait un peu plus de 300 000 abonnés sur le territoire américain.

FuboTV souhaite débourser 164,3 millions de dollars pour mettre la main sur Mototov et ses quatre millions d'utilisateurs en France. Son co-fondateur Jean-David Blanc resterait président et l'équipe parisienne d'une centaine de personnes ne serait pas remaniée.

FuboTV souhaite d'ailleurs grossir les rangs de l'entreprise et investir pour faire de sa nouvelle branche l'un des leaders du streaming sportif et se déployer sur d'autres marchés.

« Nous pensons que cet actif stratégique contribuera à accélérer notre objectif d'atteindre une échelle mondiale et un levier d'exploitation, tout en continuant à améliorer et à innover dans notre expérience de télévision en direct et interactive pour les fans de sport et leurs familles », a d'ailleurs déclaré David Gandler, le P.-D.G.de FuboTV dans un communiqué.

L'opération doit passer devant les différents organes de régulation et devrait être finalisée au premier trimestre 2022.