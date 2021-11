Un 0 à 50 km/h en 2,6 secondes : BMW démarre la production de son maxi-scooter électrique CE 04

Si les chiffres 0 à 100 n'ont pas été communiqués sur la version moins puissante du CE 04, son autonomie a bien été révélée : 100 kilomètres pour la version « A1 », contre 130 pour la version « A2 ». La capacité de la batterie s'élève quant à elle à 8,9 kWh et rechargeable en 4 heures 20 sur l'A2, et 3 heures 20 sur l'A1 via le chargeur inclus de 2,3 kW. Le temps de recharge peut être réduit à 1 heure 40 avec le chargeur, qui sera proposé en option, et sa wallbox compatible. Selon BMW, la batterie pourra passer de 20 à 80 % en 45 minutes.

Le scooter disposera de nombreux équipement de sécurité. L'ESP sera présent sur cette monture, tandis que le DTC sera proposé en option. Pour pallier le poids élevé du scooter (230 kg), une marche arrière sera disponible pour aider le conducteur lors des manœuvres les plus complexes.

Le BMW CE 04 sera disponible à partir de 12 150 euros, dès le premier trimestre 2022.