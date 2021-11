Robinhood : l'app de trading piratée, les données de 7 millions d'utilisateurs sont dans la nature

Robinhood estime que 7 millions de ses clients sont concernés par cette attaque, ce qui représente un tiers de sa base de données d'utilisateurs. 5 millions d’adresses mail sont désormais dans la nature ainsi que l’identité complète de 2 autres millions de personnes. Le pirate a également pu subtiliser les nom, date de naissance et code postal de 310 clients supplémentaires. Dix d’entre eux ont par ailleurs vu des informations personnelles encore plus précises révélées, bien que l’entreprise ne donne pas plus de détails quant à leur nature.