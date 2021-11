Bitdefender, le meilleur antivirus du marché, est en promo à prix cassé, c'est le moment d'en profiter !

Histoire de vous offrir toujours plus d'alternatives, Bitdefender commercialise deux autres offres également à -60%. Ainsi, l'Antivirus Plus est à 16 € pour une couverture d'un an sur trois PC Windows distincts. Quant à l'abonnement Internet Security, il délivre une protection avancée pour Windows sur trois appareils à 24 €. Enfin, le VPN Premium peut être ajouté à n'importe quelle formule contre 29,99 € supplémentaires au lieu de 49,99 €.