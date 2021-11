A l'occasion du Single Day AliExpress, l'excellent OnePlus 8T chute de prix

Le OnePlus 8T est un smartphone qui cumule les qualités et n'a que très peu de défauts à son actif. C'est un modèle compatible 5G avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Il n'y a pas la possibilité de rajouter une carte microSD mais avec tout cet espace vous n'en aurez pas forcément besoin.

Il utilise la charge rapide 65W qui permet de le faire passer de 0 à 100% en moins d'une heure. La batterie de 4500 mAh peut aisément tenir plus d'une journée en usage classique. Et vous allez pouvoir prendre de très belles photos avec les quatre capteurs arrières de 48 Mpx, 16 Mpx, 5 Mpx et 2 Mpx.

C'est un excellent smartphone avec en plus un écran de 120 Hz pour une fluidité sans pareil, et de très belles couleurs et contrastes. Ainsi que vous allez regarder des films et séries dessus, vous serez dans les meilleures conditions possibles.