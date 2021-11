Bon plan Apple : avec la sortie du nouvel iPad Pro, la version 2020 chute de prix

Passons aux caractéristiques de ce cher iPad Pro qui dispose d'un magnifique écran Liquid Retina avec une diagonale de 11 pouces et une définition de 2388 x 1668 pixels. Les couleurs seront extrêmement précises sur cette dalle. Aussi, la puce A12Z Bionic délivre des performances impressionnantes que ce soit en jeu ou pour naviguer sur l'interface avec une fluidité maximale. Aux 6 Go de RAM viennent s'ajouter une mémoire interne de 512 Go qui pourra accueillir toutes vos applications, vidéos et photos.