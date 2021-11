L'excellent Xiaomi POCO X3 Pro est déjà en promo avant le Black Friday

Dévoilé en mars 2021, le Xiaomi POCO X3 Pro est un smartphone qui est équipé d'un écran LCD tactile de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le modèle Pro du POCO X3 est aussi doté d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, du processeur Qualcomm Snapdragon 860, d'une batterie de 5160 mAh compatible avec la charge rapide 33W et du système d'exploitation mobile Android associé à une interface utilisateur MIUI.

Concernant la partie photo/vidéo, on retrouve un quadruple capteur arrière de 48 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 20 MP. Pour la connectique, elle se compose notamment de la norme Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0, du NFC, du GPS, d'une prise Jack et d'un port USB Type-C.